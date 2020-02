Coronavirus : le collège Jean-de-La-Fontaine de Crépy-en-Valois fermé à la rentrée pendant trois jours

Dans un communiqué, le Rectorat d'Amiens indique que les élèves du collège Jean-de-La-Fontaine de Crépy-en-Valois dans l'Oise vont bénéficier d'une consultation gratuite les lundi 2 et mardi 3 mars.C'est dans cet établissement scolaire qu'officiait le professeur de 60 ans mort d'une infection au coronavirus à l'hôpital parisien de La Pitié-Salpêtrière dans la nuit du 25 au 26 février. L'enseignant n'avait plus fréquenté le collède depuis le 11 février, précise le Rectorat."Chaque personne concernée sera individuellement informée par l’ARS, qui organisera la planification des consultations médicales. Celles-ci seront assurées par des médecins en lien avec les services d’infectiologie des CHU de Lille et Amiens. Dans le cadre de cette consultation et sur décision du médecin, un test de dépistage du Coronavirus pourra être réalisé", indique le communiqué.L'établissement sera fermé du lundi 2 au mercredi 4 mars inclus, "le temps des consultations et de leur traitement". Un dispositif d’enseignement à distance sera proposé aux élèves. Et une cellule d’écoute sera par ailleurs mise en place pendant du lundi 2 au mercredi 4 mars.​​​​​​​