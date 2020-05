Coronavirus : la CPME de l’Oise distribue plus de 30 000 masques chirurgicaux aux petites et moyennes entreprises

Des avances de la Région

Rien que le lundi 4 mai, plus de 6000 masques ont été distribués aux petites et moyennes entreprises de l’Oise. Depuis, les administrateurs de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) du département poursuivent leur distribution devant le siège à Beauvais mais aussi devant l’annexe de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) à Compiègne.Après avoir adressé une demande au président de la région Hauts-de-France le 22 avril dernier, le CPME de l’Oise a obtenu 30 000 masques chirurgicaux. L’objectif : permettre aux petites et moyennes entreprises de reprendre le travail en toute sécurité.Parmi ces 30 000 masques, 15 000 sont offerts aux entreprises répondant à certains critères. Pour être éligibles, elles doivent être domiciliées dans l’Oise, avoir moins de 30 salariés et leur activité doit être conditionnée à l’obtention de masques.Une fois la demande validée, les entrepreneurs peuvent récupérer deux masques par salariés par jour sur 10 jours. "Nous avons organisé la distribution sous forme de drive à la Maison des entreprises de Beauvais", explique Stéphane Coffin, président de la CPME de l’Oise. Le stock part très vite mais les entreprises sont satisfaites qu’on s’occupe d’elles. Certaines attendaient des masques pour rouvrir, d’autres avaient repris malgré le manque".À ces 15 000 masques s’ajoutent 4000 dons supplémentaires offerts par le député (LR) de l’Oise, Olivier Dassault. Au total, 19 000 masques chirurgicaux sont donc donnés aux petites et moyennes entreprises. En seulement deux jours, près de 15 200 d'entre eux ont déjà été distribués à 104 TPE et PME du département.En plus de ces 19 000 dons, 15 000 autres sont prêtés par la Région. "Beaucoup d’entreprises ont commandé des masques mais n’ont toujours rien reçu. Nous mettons à leur disposition des avances de masques restituables, ajoute le président de la CPME de l'Oise. Une fois qu’elles auront reçu leurs commandes, elles nous les redonneront et nous les rendrons à la Région".Pour bénéficier de cette avance, les entreprises doivent justifier d’une commande passée et laisser une caution de 0.65 centimes par masque. Les prêts se feront par lot de 50 masques.Les entreprises intéressées peuvent faire une demande de prêt directement sur le site de la CPME Oise