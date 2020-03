Coronavirus : les masques distribués dans l'Oise par la DGS ne seraient pas efficaces selon certains médecins

Des masques réservés aux professionnels de santé

L'efficacité des masques remise en question par les médecins

Lors de sa conférence de presse à Paris lundi 2 mars, le directeur général de la santé indiquait que des millions de masques avaient été déstockés pour être répartis dans toutes les pharmacies d'officine de France.À Crépy-en-Valois, une des communes les plus sensibles au virus, depuis plusieurs jours, les masques sont devenus une denrée rare comme l'explique Gaëtan Marin, pharmacien en centre-ville. "C'est difficile de trouver des masques. On a beaucoup de mal à en commander. Les gens sont très demandeurs. Les peu de masques qu’on arrive à trouver restent très chers, ce qui fait qu’on est obligé de pratiquer des prix prohibitifs pour certaines personnes".Les pharmaciens ont été informés de la livraison par une lettre du DGS dès lundi soir : "Le courrier stipule que nous allons recevoir normalement dans la journée 10 boîtes de 50 masques destinés aux professionnels de santé" confirme Julien Lemaître du syndicat des pharmaciens de l'Oise. La lettre précise que ces masques chirurgicaux sont avant tout destinés aux professionnels de santé munis de leur carte professionnelle. Sont donc concernés les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les infirmiers diplômés d'État, les sage-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes et les chirurgiens-dentistes.À la communauté de commune, des masques sont déjà disponibles depuis un moment pour les médecins. Sur 26 boîtes, 19 ont déjà été retirées.Les masques issus du stock État distribués aux médecins sont des masques filtrant de type FFP2. En clair, ce ne sont pas des masques anti-projections dits "chirurgicaux".Certains médecins expriment leur mécontentement. Ils estiment que les FFP2 ne sont pas efficaces et ne comprennent pas pourquoi, les "chirurgicaux" ne sont réservés qu'aux malades et aux personnels soignants qui les prennent en charge.Par ailleurs, la DGS rappelle que l'usage des masques chirurgicaux à titre préventif est inutile. Leur utilisation par la population non malade est donc exclue.Quant au gel hydroalcoolique, le ministre de la Santé se veut rassurant. Il y aurait, selon lui, un "énorme producteur français de gel hydroalcoolique, capable de faire face à la demande".