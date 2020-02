Coronavirus : déplacements limités et fermeture de tous les établissements scolaires dans huit communes de l'Oise

73 établissements scolaires fermés

Déplacements limités et rassemblements interdits

La BA 110 participé au rapatriement de Wuhan

Avec 18 personnes infectées par le coronavirus, l'Oise est considérée comme l'un des principaux foyers de l'épidémie du coronavirus. Afin de freiner sa propagation, les établissements scolaires de huit communes du département seront fermées à la rentrée ce lundi 2 mars, a annoncé ce 29 février Louis Le Franc, préfet de l'Oise. Aucun nouveau cas n'a été recensé depuis la veille.Sont concernées les communes de Creil, Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-Paul, Montataire, Crépy-en-Valois, Vaumoise, Lamorlaye et Lagny-le-Sec, toutes situées dans le sud-est de l'Oise.Elles abritent cinq lycées, six collèges et 62 écoles, soit 14 600 élèves et plus de 1 100 employés. Les élèves et le personnel de tous ces établissements scolaires vont être dépistés. À Creil, la Mairie a décidé de fermer les crèches, écoles de sport et de danse, salles de concert et théâtres.La liste de ces communes est vouée à évoluer en fonction de la situation épidémique, réévaluée chaque jour. Une consultation sera mise en place dans chaque établissement et sera assurée par les personnels de la réserve sanitaire. Elle commencera dans le collège Jean-de-La-Fontaine à Crépy et nécessitera des renforts massifs à l’équipe sanitaire déjà constituée.L'ARS tient à rassurer les parents : "les études internationales nous permettent de dire que cette épidémie touche très peu les enfants, environ 2 %," signale Étienne Champion.Dans le même souci d'endiguer la contagion, l'Agence régional de santé (ARS) recommande aux habitants de "limiter leurs déplacements" à l'intérieur de ces territoires communaux et d'avoir recours, dans la mesure du possible, au télétravail. "Cela veut dire qu'ils peuvent se déplacer pour se nourrir, pour faire leurs courses et qu'ils ne doivent pas se rendre à des rassemblements et renoncer aux déplacements inutiles," préconise Étienne Champion, directeur de l'ARS des Hauts-de-France.Tout rassemblement collectif est interdit dans ces communes, par arrêté préfectoral. "Jusqu'à nouvel ordre," aucune messe, mariage, marché ou tout autre rassemblement sur place publique n'aura lieu dans le périmètre cité. Une mesure à laquelle se plie le diocèse de Beauvais dès dimanche 1mars.Jean-Claude Villemain, maire socialiste de Creil, estime que ces mesures vont "dans le bon sens". Mais il regrette "une certaine impréparation de la part du gouvernement". Il explique que certains jeunes creillois sont scolarisés à Chantilly et qu'ils n'ont pas interdiction d'aller en classe. Jean-Claude Villemain a donc décidé de fermer les crèches, les centres de loisirs ainsi que toutes les écoles de sport de Creil. Les universités ne sont pas concernées par cette mesure.Concernant les maisons de retraite, les déplacements des résidents seront limités. Les employés du Centre communal d'action sociale iront par exemple faire les courses des personnes âgées qui en auront besoin. Jean-Claude Villemain rappelle qu'il n'y a pas de confinement, celui-ci étant mis en place au niveau 3 d'une épidémie. La France en est actuellement au niveau 2.Le commandant de la base aérienne de Creil le colonel Bruno Cunot confirme que certains de ses hommes ont participé au rapatriement des 180 premiers Français de Wuhan (Chine) mais que cela n'a aucun lien la situation actuelle à la BA 110. "Ces personnes rapatriées le 31 janvier testées deux fois lors de leur quarantaine et tous les tests se sont révélés négatifs, assure-t-il. Par ailleurs les personnels qui ont participé à cette mission n’ont à ce jour développé aucun symptôme"L’ARS et le service de santé des armées cherchent toujours comment le virus a pu entrer dans la base.Le directeur de l'ARS ajoute que la plateforme d’information 0800 130 00 est désormais ouverte 24h/24 et 7j/7. Il précise que le numéro 15 doit être réservé aux personnes malades et ne doit pas être utiliusé pour des renseignements.