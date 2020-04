Coronavirus - Etude Institut Pasteur : dans le cluster de Crépy-en-Valois, l'immunité collective loin d'être atteinte

Un taux d’immunisation faible

Les effets positifs du confinement

Perte de l’odorat et du goût, symptômes forts

Les fumeurs mieux protégés ?

Autres découvertes

Des tests sérologiques efficaces

Si la ville de Crépy-en-Valois a été choisie pour mener cette toute première étude séro-épidémiologique en France, c’est bien parce qu’elle a été le premier foyer majeur de l’épidémie de Covid-19 en France.Les investigations des chercheurs de l’Institut Pasteur ont été menées du 30 mars au 3 avril, soit un peu plus d’un mois après le décès du professeur du collège Jean-de-la-Fontaine , sur des élèves scolarisés dans un établissement voisin - le Lycée Jean-Monnet - et les personnes avec qui ils sont entrés contact, au total 661 individus.Premier enseignement, même dans un des principaux « clusters » de l’épidémie, seuls 26% des individus ont été touchés par le Covid-19 et possèdent des anticorps contre ce virus. Plus précisément, parmi les personnes fréquentant le lycée, 41% ont été infectées alors que parmi leurs proches, le pourcentage est de 11%.C’est peu, et en tout cas très loin du taux de 60 à 70% nécessaire selon les experts pour espérer une immunisation de la population.« Les taux d’attaque observés parmi les participants de l’étude suggèrent que l'immunité collective ne s'établira pas rapidement. De plus, d'autres régions de France, où le virus n'a pas encore circulé, sont quasiment naïves par rapport à ce virus », explique Arnaud Fontanet, premier auteur de l’étude et responsable de l’unité Epidémiologie des maladies émergentes à l’Institut Pasteur.Cette étude permet également de démontrer les vertus du confinement. En effet, selon les chercheurs de l’Institut Pasteur, la circulation du virus au sein des lycéens testés a fortement baissé au moment des vacances scolaires de février puis dès le début du confinement de Crépy-en-Valois, le 1er mars.Parmi les derniers symptômes identifiés, l'anosmie (perte totale de l'odorat) et la dysgueusie (altération du goût) sont devenus de très forts indicateurs d’infection. L’étude de l’Institut Pasteur révèle que 84,7% des participants ayant subi une perte d’odorat et 88,% ayant subi une perte de goût ont été infectés.Les chercheurs ont également découvert que le taux de pénétration du virus variait entre les fumeurs et les non-fumeurs. Ainsi, "seulement 7,2% des fumeurs de la cohorte ont été infectés alors que 28% des non-fumeurs de la cohorte ont été infectés". Tout en rappellant que le tabac était responsable de 75 000 décès par an en France, les chercheurs estiment que si cette observation était confirmée par d’autres études, elle pouvait "ouvrir la voie vers des pistes de traitement préventif ou curatif du Covid-19". Selon une étude menée par une équipe de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière , la nicotine pourrait avoir des vertus préventives contre le virus.Pendant les recherches sur les 661 personnes étudiées, les scientifiques se sont aperçus que les personnes infectées nécessitant une prise en charge hospitalière étaient plus âgées : 49 ans en moyenne contre 18 ans chez les personnes non hospitalisées. Les chercheurs ajoutent qu’aucun décès n’a été observé dans la population. "Au total, 5,3% des personnes infectées ont été hospitalisées".Autre élément souligné : le taux de pénétration du virus est similaire chez les femmes et les hommes.Pour mener à bien leurs recherches, les scientifiques se sont appuyés sur des tests de détection du virus mais aussi sur trois tests sérologiques développés par l’Institut Pasteur. Ces derniers auraient fait preuve de leur efficacité pour détecter les anticorps contre le Covid-19.Trois tests sérologiques mis au point par les chercheurs de l’Institut Pasteur ont montré leur efficacité sur le terrain pour détecter de manière spécifique et sensible les anticorps contre le SARS-CoV-2. "L’accès à des tests sérologiques fiables, et la collaboration de la population de Crépy-en-Valois, nous ont permis de faire une étude très riche d’enseignements en très peu de temps" conclut Arnaud Fontanet.