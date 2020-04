Coronavirus - Faute de chasse aux œufs, “La Mer de sable” offre 2000 chocolats aux personnels soignants pour Pâques

Chasse aux oeufs annulée

Remercier le personnel soignant et les pompiers

C’est dans un contexte particulier que va se dérouler la fête de Pâques, ce dimanche 12 avril. En pleine crise sanitaire due à l’épidémie de coronavirus, Covid-19, le parc à thème La Mer de Sable , a été contraint de revoir ses plans et a décidé de participer à sa manière à l’élan de générosité envers le personnel soignant.En prévision du week-end de Pâques, le plus vieux parc à thème de France, ouvert en 1963, avait commandé quelques 2000 oeufs au chocolat. Le but était d’organiser une chasse aux oeufs dans le parc, qui attire habituellement "près de 20.000 visiteurs" à cette période, selon Isabelle Cauet, reponsable marketing de La Mer de sable.L’épidémie de Covid-19 et le confinement qui devrait être prolongé au delà du 15 avril , a eu raison de la chasse aux oeufs, qui sera finalement organisée en ligne . "On aurait pu la reporter, mais on s’est dit que c’était mieux de participer à l’effort collectif, à notre échelle", explique Isabelle Cauet.Ainsi, les 2000 chocolats Motta, partenaire du parc, seront distribués aux hôpitaux de Creil et Senlis, aux casernes de pompiers de Nanteuil-le- Haudouin et Senlis ainsi qu'à l’EHPAD de Nanteuil le Haudoin. "On collabore tout au long de l’année avec ces casernes et hôpitaux. Leur offrir des chocolats durant cette période compliquée, c’était un moyen de les remercier d’être présents pour nous", rajoute Isabelle Cauet.Vendredi 10 avril, Isabelle Cauet se chargera elle-même de distribuer les chocolats, en s'assurant de "respecter les protocoles et gestes barrières de chacun".Le chocolat connu pour ses vertues bénéfiques pour le moral, devrait redonner du baume au coeur à ses soignants et pompiers qui se battent chaque jour pour contrer l'épidémie de coronavirus.