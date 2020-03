Coronavirus dans l'Oise : IME, CFA, universités, cinémas, bus... Le point sur les fermetures et les consignes

Établissements scolaires

Depuis le 29 février, la préfecture de l'Oise a pris plusieurs arrêtés pour mettre en place des mesures de restriction des rassemblements et des déplacements.Les crèches, écoles maternelles et primaires, collèges et lycées, publics ou privés, sont tous fermés à compter du 9 mars et jusqu'au 22 mars. La seule crèche échappant à l'interdiction est celle du centre hospitalier de Beauvais. Les établissements d'enseignement agricole sont également concernés par la mesure, pour la même période.Les élèves habitant dans l'Oise mais qui étudient hors du département ne doivent pas non plus se rendre en cours.En revanche, les 16 instituts médico-éducatifs (IME) du département, qui accueillent des enfants et adolescents en situation de handicap mental, resteront quant à eux ouverts. Les adultes en formation en CFA peuvent également continuer à s'y rendre.Les établissements d'enseignement supérieur ne sont pas concernés par l'arrêté préfectoral. Leur fermeture ou non se fera donc à l'appréciation des directions d'établissements.Pour le moment, l'Université de Picardie-Jules Verne, implantée à Creil et à Beauvais n'a pas communiqué sur ses intentions. Le site de Creil, situé dans le cluster, était déjà fermé depuis le 29 février. La décision sera annoncée dans la journée.L'Université technologique de Compiègne quant à elle sera ouverte le lundi 9 mars. Une réunion de crise y sera organisée pour décider de la poursuite ou non des cours pour les jours suivants.L'école UniLaSalle de Beauvais prévoit de rester ouverte, tout en adaptant les cours en fonction des personnels qui ne peuvent pas venir travailler, parce qu'ils sont confinés ou doivent garder leurs enfants. Les entretiens de candidats se feront probablement par visioconférence pour que les lycéens n'aient pas à se déplacer sur le campus.Les cinémas et théâtres ne sont pas non plus tenus de fermer, mais ils ne doivent pas dépasser 50% d'occupation par salle et demander aux spectateurs d'occuper une rangée sur deux. Dans les "établissements d'activités ludiques en intérieur", il ne peut y avoir plus de 30 clients en simultané. Les bowlings doivent disperser leurs clients en utilisant une piste sur deux.Les bars et les restaurants peuvent rester ouverts, à condition que "leur configuration offre aux clients un espacement limitant le risque de transmission de virus". En revanche,les discothèques doivent fermer les concerts sont annulés.Les entreprises sont invitées à poursuivre leur activité, mais à annuler les séminaires et à privilégier le télétravail.Les supermarchés et grandes surfaces ne sont pas visées par l'interdiction et les marchés sont autorisés à conidtion qu'il ne puisse pas y avoir de "concentration signifivative de clients."Les rassemblements sont en principe interdits, mais la préfecture précise que cela ne concerne que les événements politiques, culturels ou sportifs, ainsi que les brocantes et les foires. Les mariages ou les enterrements peuvent être célébrés. Elle précise toutefois que "les rassemblements collectifs consécutifs à ces célébrations sont interdits."Les transports publics ne sont en aucun cas visés, mais le trafic pourrait être perturbé si certains personnels ne peuvent pas venir travailler.