Coronavirus dans l'Oise : le ministre de la Santé Olivier Véran en visite à Vaumoise et Crépy-en-Valois ce 28 février

Le ministre des Solidarités et de la Santé est en visite dans l'Oise ce 28 février. Olivier Véran, qui a annoncé sa venue en début d'après-midi, devrait arriver vers 17h45 à Vaumoise, commune de l'est du département où résidait l'enseignant décédé du coronavirus trois jours plus tôt à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Là, il rencontrera le maire Gilles Petitbon, élu qui côtoyait le professeur au sein du conseil municipal de Vaumoise.Le membre du gouvernement poursuivra son périple à Crépy-en-Valois, commune voisine où la victime enseignait la technologie au collège Crépy-en-Valois, fermé pendant les trois jours suivant la rentrée du lundi 2 mars. À 19 heures se tiendra la conférence nationale quotidienne.Dans la soirée du 27 février, 12 nouveaux cas dans l'Oise ont été recensés, en plus des deux premières personnes infectées à la mi-février. Un homme de 55 ans, agent civil sur la base aérienne de Creil et résidant à La Croix-Saint-Ouen (Oise), est toujours en soins intensifs au CHU d'Amiens depuis le 25 février. Un autre, l'enseignant de Crépy-en-Valois âgé de 60 ans, est malheureusement décédé le 25 février.