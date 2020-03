Coronavirus : l'Oise peut-elle devenir une zone à risque ?

le nombre de cas confirmés doit être supérieur à 50;

l'incidence cumulée supérieure ou égale à 1 cas pour 100 000 habitants.

18 à 36 cas en une seule journée

5 pays dans le monde

Selon Santé publique France, les critères de définition d’une zone d’exposition à risque pour le coronavirus sont les suivants :5 jours après l'identification de deux personnes originaires de l'Oise porteuses du virus, le nombre de malades enregistrés est de 47. Le département ne remplit donc pas encore le premier critère de Santé publique France. Notons cependant que pour la seule journée de samedi 29 février, le nombre de cas a doublé, passant de 18 à 36. Et dimanche 1er mars, 11 nouveaux cas ont été enregistrés.Si le total de patients infecté dépasse les 50, reste le deuxième critère, celui de l'incidence cumulée. L'incidence cumulée désigne le nombre de nouveaux cas sur une période donnée, en l'occurrence une journée. Elle est fixée par Santé publique Frace à 1 cas pour 100 000 habitants.La population de l'Oise étant d'environ 823 000 habitants, si le nombre de nouveaux cas par jour est de plus de 8, le deuxième critère est alors rempli.Dans le monde, 5 pays sont considérés comme des zones à risque : la Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), Singapour, la Corée du Sud, l'Iran et l'Italie. En Italie, 3 régions sont zones à risque : la Lombardie, la Vénétie et l'Emilie-Romagne.