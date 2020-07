Coronavirus : pas de public pour Chambly-Beauvais, le match de préparation à la Ligue 2 déplacé à Gouvieux

Rencontre déménagée et privatisée

Changement de programme pour le FC Chambly et ses supporters. Le club annonce que son deuxième match de préparation à la Ligue 2, samedi à 17h30 contre l'AS Beauvais, ne sera pas disputé à Saint-Sauveur comme prévu, et ne pourra pas accueillir "le grand public". En cause : un nouveau décret sur les règles à respecter face à l'épidémie de Covid-19.Le décret paru le 10 juillet au Journal officiel maintient la limitation des rassemblements à 5000 personnes. Mais concernant le sport, il ajoute notamment une contrainte : "Les stades et les hippodromes ne peuvent accueillir de public que [...] lorsque les personnes accueillies ont une place assise." Une place doit par ailleurs être laissée libre entre chaque spectateur.Par conséquent, le match n'aura pas lieu à Saint-Sauveur, dépourvu de tribune, mais au stade d'honneur de l'US Gouvieux, capable d'accueillir du public assis. Et encore... trop peu. "Seuls quelques ayants droit du FC Chambly Oise, de l’AS Beauvais et de l’US Gouvieux pourront accéder à la tribune sur listing avec présentation de la pièce d’identité", annonce le FC Chambly dans un communiqué Sur sa page Facebook, le club a reçu quelques messages de frustration, dénonçant surtout "nos têtes pensantes" et un sentiment d'incohérence.Pour le club, il n'est simplement pas question de s'assoir sur la nouvelle règle. Elle sera appliquée à la lettre. Aussi, le FC Chambly prévient qu'il "ne sera pas possible (suite au décret gouvernemental) d’avoir des spectateurs debout derrière la main courante", contrairement à la semaine dernière pour le premier match de préparation face à l’US Boulogne. A vrai dire, cette rencontre aurait déjà dû respecter les nouvelles règles, parues la veille.Cette fois, ce sera donc une rencontre à guichet fermé, au sens propre du terme.