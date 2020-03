Coronavirus : le point sur les indemnités aux particuliers et les aides aux entreprises

Depuis samedi 29 février, les habitants et entreprises des communes de Creil, Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-Paul, Montataire, Crépy-en-Valois, Vaumoise, Lamorlaye, Lagny-le-Sec et La Croix-Saint-Ouen dans l'Oise sont au coeur du plus important foyer épidémique de coronavirus de France.



Le 31 janvier dernier, le gouvernement a adopté un décret détaillant les prestations dont peuvent bénéficier les particuliers concernés par le coronavirus.



Qui est concerné ?

Comment ?



Quand ?

Et les entreprises ?

Les personnes, salariés et travailleurs indépendants, qui ont droit à ces indemnités journalières sont celles ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de maintien à domicile suite à un contact avec une personne malade.Celles vivant dans une zone concernée par un foyer épidémique bénéficient également de cette mesure. Une mesure étendue aux parents qui ne peuvent pas se rendre au travail, car leur enfant fait l'objet d'une mesure d'isolement.Concernant les habitants des communes de Creil, Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-Paul, Montataire, Crépy-en-Valois, Vaumoise, Lamorlaye, Lagny-le-Sec et La Croix-Saint-Ouen dans l'Oise, si leur entreprise leur a demandé de rester chez eux, ils ne bénéficient pas de cette mesure : l'entreprise doit leur accorder une absence autorisée rémunérée.Pour ceux qui auraient pris eux-mêmes la décision de ne pas aller travailler pour se conformer aux consignes de la Préfecture ne sont pas concernés par cette mesure, nous a expliqué la CPAM de l'Oise. Charge à eux de poser un jour de congé. Idem pour les parents dont les enfants sont dans un établissement scolaire fermé dans la zone des 9 communes.Pour bénéficier de ces indemnités journalières, il faut un arrêt de travail. Un arrêt de travail qui ne peut être établi, dans ces circonstances particulières, que par un médecin agréé par l'Agence régionale de santé. La liste de ces praticiens est consultable sur le site de l’ARS. L'Assurance maladie n'appliquera pas de carences : les indemnités seront versées dès le premier jour d'arrêt. Ces conditions dérogatoires sont mises en œuvre pendant deux mois à compter du 2 février 2020. La durée maximale du versement de ces indemnités journalières est de 20 jours.Pour les entreprises situées dans un foyer épidémique, l'Urssaf propose un échelonnement de paiements des cotisations et une "remise exceptionnelle des majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées".Les travailleurs indépendants qui en feront la demande, pourront bénéficier d'un recalcul de leurs cotisations et d'un nouvel échéancier des cotisations provisionnelles.