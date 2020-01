Coupe de France : Chambly s'incline face au Red Star en 32e de finale

Découvrez le XI aligné par Bruno LUZI pour affronter le @RedStarFC en 32e de finale de la @coupedefrance ! #REDFCCO pic.twitter.com/uELIaHv4pu — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) January 4, 2020

Erreurs défensives

"Ce sera du 50/50. C’est un haut de tableau de N1 contre un bas de tableau de Ligue 2, et ce sera chez eux," avait tempéré Bruno Luzi en conférence de presse d'avant-match. Pourtant, face au Red Star fraîchement retrogradé en National, son équipe du FC Chambly a rapidement pris le large ce samedi 4 janvier au stade Bauer, pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France.Dès la 10minute, Joris Correa tentait une percée dans le couloir gauche, avant de servir Guezoui au centre. Arrivé seul en trombe sur la droite, Florian David n'a plus qu'à s'emparer du ballon que lui glisse l'attaquant pour ouvrir le score (0-1, 10'). Les actuels 16de Ligue 2 maintiennent une pression constante sur les Audoniens, notamment grâce à une frappe de l'ancien Amiénois Jason Papeau, malheureusement déviée sur la barre (21').Mais Bruno Luzi avait raison de rester méfiant. Alors qu'il ne reste que 30 minutes à jouer, Chairi, placé à gauche dans la surface, reprend un long centre en cloche puis sert Verdier qui règle Pinoteau. La defense picarde était aux abonnés absents (1-1, 61'). Celle-ci offre un nouveau but au Red Star en laissant seul Mehdi Chahiri dans le couloir gauche. Servi par un long centre en cloche de Sao, le milieu de terrain nordiste bat sans problème Pinoteau (2-1, 75').Malgré un sursaut en fin de match, Chambly ne parvient pas à recoller et doit s'incliner face aux pensionnaires de National. Leur parcours en Coupe de France cette saison s'achève en 32e de finale.