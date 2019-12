Coupe de France : le FC Chambly se qualifie face à Annecy

Bousculé en Ligue 2, le FC Chambly Oise poursuit son chemin dans le tableau de la Coupe de France. Trois semaines après une victoire au goût amer en derby face à Beauvais, le club isarien a connu un nouveau succès ce samedi 7 décembre à Annecy (Haute-Savoie) lors du huitième tour. Les Rouges, qui évoluent en National 2, ont été défaits sur un score serré (1 à 2).Malgré des occasions d'abord hautes-savoyardes, la première mi-temps s'est achevée sur un score nul. Ce seront finalement les Camblysiens qui ouvriront la marque par une frappe de Joachim Eickmayer (55e). Une avance que le FCCO ne parviendra à conserver que onze minutes, avant une égalisation sur penalty par Anthony Le Tallec. Quelques minutes encore, et Jacques Thibault marque le but de la victoire camblysienne, à nouveau par un penalty.Le FC Chambly prendra donc part aux 32èmes de finale, et connaîtra son adversaire à l'issue du tirage au sort le 9 décembre. Autre club picard en lice ce samedi, l'Olympique Saint-Quentin s'est incliné à domicile (1 à 3) face au club nordiste de Grande-Synthe.