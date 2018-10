Coupe de France de football : Chambly s'attend à un match compliqué

Des atouts des deux côtés

Pour le cinquième tour de la Coupe de France, Chambly n'a jamais affronté un tel tirage. L'entraîneurs'attend à un match très compliqué. "Les deux dernières défaites consécutives que nous avons essuyées, ça laisse des traces".Ces deux défaites en moins de cinq jours sur un même score (0-2), à Laval et à Pau le 10 octobre, ont de quoi plombé la confiance mais l'équipe ne veut pas se laisser abattre.", confie, président du FC Chambly . "A Pau, les joueurs étaient fatigués par les déplacements. Aujourd'hui, il faut inverser la tendance".Bruno Luzi a annoncé qu'il renouvelait la composition de son équipe face à Arras pour mettre tous les atouts de son côté afin d'affronter les Nordistes. "On a un collectif intéressant et complémentaire, qui fait du beau jeu. En face, l'équipe a eu du mal en championnat mais elle a des individualités, de très bons joueurs mais comme il est le plus petit, il veut en découdre".Fulvio Luzi reste confiant. L'équipe camblysienne est motivée et abordera le match de ce soir avec sérieux. "C'est toujours comme ça dans le foot.".Rendez-vous pour le match Chambly-Arras ce samedi soir àAutres matches dans les Hauts-de-France de la Coupe de France ce weekend :St Quent Portug (D1) - Boulogne (Nat)Beauvais (N3) - US des Mineurs (R1)Chambly (Nat) - Arras (N2)A.S. Cheminots Hazebrouck (R3) - Laon (R1)Maubeuge (N3) - Senlis (N3)Bethune (D1) - Longueau (R2)O. Marcquois (N3) - Choisy au Bac (R1)Breteuil (R2) - Dunkerque (Nat)Moreuil (D1) - Compiègne (R1)Neuville (R3) - Guignicourt (R1)Condette JS - Tourcoing USFNesle (R1) - Feignies/Aulnoye (N2)Bulles (D4) - Bondues (R3)I Soissonnaise (R2) - Wasquehal (R1)Billy Montigy (R3) - Etampes (R1)Proville FC - MontignyBruyères Montbe (D1) - St Quentin O. (N3)Roubaix (R2) - Estrées-Saint-Denis (R3)Avion - LesquinBethisy (D1) - Balagny (R1)Méru (R2) - Villeneuve d'Ascq (R2)Gouvieux (D1) - Vimy (R1)Escaudoeuvres (R2) - Bohain (R2)Ascq - Lambres ESNogent US (R1) - Outreau (R2)R.C. Labourse - E.S. MouvalloiseAmiens RC (R2) - Chantilly (N3)Oye Plage (R3) - St Maximin (R2)Amiens AC (N3) - Gravelines (R1)Le Portel ST. - Calais PascalSt Omer US - Le Touquet ACOignies ASSB - Lys StellaWardrecques (D2) - Gamaches (R1)Pays de Cassel US - Crois Football ICBeuvry la Forêt - Enquin les MinLumbres OL - Marck ASAttin US - Roubaix TG PortugaisSt Amand (R1) - Amiens Portugais (R2)Ailly S/S (R1) - Creil (R2)