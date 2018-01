Coupe de France: qualifié en 8e, le FC Chambly rêve de “rencontrer le PSG ou l'OM”

Interview d'après-match de Lassana Doucouré (FC Chambly)

Interview d'après-match de Xavier Pinoteau (FC Chambly)

Interview d'après-match de Bruno Luzi (FC Chambly)

Mardi 23 janvier, le club de l'Oise, pensionnaire de National, a gagné son ticket pour les huitièmes de finale en s'imposant au terme d'une séance de tirs au but à Châteauroux qui évolue en Ligue 2. Une victoire de David contre Goliath comme cette compétition aime souvent en écrire.Après une première mi-temps parsemée d'occasions mais ponctuée par un score nul et vierge,(58', 1-0). Les Isariens répliquent quelques minutes plus tard : servi par un caviar de Henry,(71', 1-1).Porté en prolongation face aux professionnels, le FC Chambly se qualifie grâce à une meilleure maîtrise de la séance de tirs au but."C'est passé... C'était vraiment dur physiquement, y a eu un très gros boulot de toute l'équipe. Jusqu'aux penalties, puisque [les joueurs] ont vraiment bien tiré, moi j'espérais au moins en sortir un et que ça suffise, confie le gardien et capitaine de Chambly. On fait un gros match :"On travaille beaucoup les tirs au but à l'entraînement. Là ça a payé, note Lassana Doucouré. On est contents de cette qualification, on est les premiers à l'avoir fait. On va en profiter un maximum, fêter ça. On attend le tirage au sort avec impatience," poursuit le buteur camblysien, qui espère