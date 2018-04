Coupe de France : les supporters du FC Chambly en route pour la demi-finale

Huit cars ont partis de la place du Général de Gaulle à Chambly - 17 avril 2018 / © Jennifer Alberts / France 3 Picardie

Il est à peine 8h du matin et déjà les supporters dusont survoltés. Ce mardi soir, ils seront au stade de la Beaujoire à Nantes pour assister à la demi-finale de la Coupe de France.Les Isariens rencontrent Les Herbiers sur leurs terres.seront dans les tribunes pour un match qui se joue à guichets fermés. Parmi eux,font le déplacement.Huit cars sont partis de la place du Général de Gaulle à Chambly avec près de 400 supporters. "Le petit village gaulois est prêt", nous confie l'un d'entre eux. "On espère que les joueurs des Herbiers auront plus de pression que nous, car ils sont un plus gros volume de supporters", ajoute-t-il.Accéder à la finale au Stade de France, certains y croit dur comme fer. "La finale le 8 mai c'est pour nous ! On lâche rien c'est marqué sur le maillot !".À Beauvais aussi, trois cars de supporters, soit 150 personnes, partent vers 12h.



Dans ceux du kop Oise, c'est déjà l'exaltation ! Attention de garder un peu de voix pour ce soir !