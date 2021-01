Covid-19 : plus de 200 patients et personnels du CHU de Compiègne-Noyon testés positifs

Le CHU de Compiègne compte à cette heure 164 patients infectés par la Covid-19, et 53 professionnels de l'établissement. Une contamination qui touche tous les services et met un peu plus sous pression l'hôpital, déjà durement marqué par la première vague il a presque un an.