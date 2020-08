Covid-19 : le port du masque bientôt obligatoire sur les marchés de Beauvais et Compiègne

Par arrêté municipal, et face à des signes de reprise du #Covid_19 à ne pas négliger, j’ai décidé de rendre obligatoire le port du #masque sur l’ensemble des marchés de #Beauvais . L’entrée en vigueur est fixée au Mercredi 19 Août. pic.twitter.com/wfp21cm2SB — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) August 13, 2020

Il ne sera très bientôt plus possible de sillonner les allées des marchés de Beauvais et Compiègne dans l'Oise sans avoir un masque sur le nez. Dans un tweet posté jeudi après-midi, Caroline Cayeux, maire de Beauvais, a déclaré la prise d'un arrêté municipal rendant répréhensible le non port du masque sur l'ensemble des marchés de la commune. La mesure entrera en vigueur le mercredi 19 août. Une décision comme réaction à "des signes de reprise du Covid-19 à ne pas négliger", justifie l'ancienne sénatrice.Pour des raisons similaires, le maire de Compiègne, Philippe Marini, a quant à lui annoncé s'être tourné vers la préfecture de l'Oise afin qu'elle prenne "un arrêté préfectoral pour rendre obligatoire le port du masque sur les marchés de Compiègne." "Cette mesure sera effective dès ce samedi 15 août 2020 et compte-tenu du caractère évolutif de l’épidémie, cette mesure pourrait être étendue", précise le maire dans un communiqué.Ces décisions s'inscrivent dans une dynamique plus globale de généralisation du port du masque dans l'espace public. La préfecture de l'Aisne a notamment dressé une liste type d’événements extérieurs qui seront soumis à cette même règle dès le 14 août.