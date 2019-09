15 nouveaux policiers dans les Hauts-de-Creil

Rencontre avec les 15 nouveaux policiers déployés au sein du Quartier de reconquête républicaine des Hauts-de-Creil. Mobilisation et moyens renforcés avec la création d’une Brigade spécialisée de terrain, entièrement consacrée aux défis de ce quartier. Engagement tenu. #QRR #PSQ pic.twitter.com/vHvIFyGp6h — Préfet de l'Oise (@Prefet60) September 19, 2019

Le 14 février 2019, Cristophe Castener avait annoncé lors de sa visite dans l'Oise qu'il y aura un renforcement du dispositif policier avec l'arrivée de 15 nouveaux agents qui seront déployés sur le terain au sein du "quartier de reconquête publique " (QRR) les Hauts-de-Creil. Comme promis par le ministre de l'Intérieur, cet effectif est opérationnel depuis le 1er septembre.Au total, sur le territoire national ce sont 1.300 effectifs supplémentaires qui seront affectés dans les 60 Quartiers de reconquête républicaine d’ici 2020. Dans les Hauts-de-France 7 quartiers sont concernés par " la reconquête républicaine», les Hauts de Creil, Lille-Sud-Fives, le Quartier intercommunal, le Blanc-Croix et le Bas Saint-Pierre (Roubaix-Tourcoing), le Beau-Marais et le centre-ville de Calais.Leur mission est d'assurer une présence renforcée sur le terrain. De développer une action accrue contre les trafics et enfin de créer une nouvelle relation avec les habitants de ces quartiers ciblés QRR.