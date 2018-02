300 manifestants à Creil contre la fermeture de la maternité

Loin des mille personnes attendues par les organisateurs, à peine 300 manifestants ont affronté le froid de la matinée. Une météo défavorable qui n'a pas entamé l'ardeur des manifestants venus protester contre le projet de transfert des maternités de Creil et de Clermont vers l'hôpital de Senlis.Ce déménagement ne tient pas compte, selon les organisateurs, des difficultés de déplacement pour une part importante de la population.Le maire socialiste de Creil, Jean-Claude Villemin défend la pérennité des deux sites contre la fusion : « on ne veut pas d'usine à bébés avec 4000 naissances par an, mais deux sites avec 1600 naissances par an chacun. C'est encore à taille humaine ».Si l'annonce de la fermeture de la maternité de Clermont a été officialisée, l'incertitude plane encore quant à celle de Creil.Une prochaine manifestation est déjà programmée le 17 mars prochain à Clermont.