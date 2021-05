À Creil dans l'Oise, des policiers sauvent un homme de la noyade : "j'ai sauté tout de suite, j'ai pas réfléchi"

Dans la matinée du vendredi 30 avril, les policiers sont appelés en urgence pour une noyade dans la rivière Oise à Creil. Deux policières se rendent alors immédiatement sur place. À leur arrivée, elles découvrent un homme de 72 ans inanimé dans l'eau.



"On a vu la victime qui était environ à 5 ou 10 mètres de la berge. Elle était inerte sur le ventre avec la tête dans l'eau", raconte Ludivine. La policière de 22 ans, enlève donc son ceinturon et son arme. "Et j'ai sauté tout de suite, j'ai pas réfléchi."

Aidée par l'une de ses collègues, elle ramène le septuagénaire sur la terre ferme. C'est à ce moment-là que des renforts arrivent. "La première difficulté a été de remonter la victime, puis nos deux collègues, explique Nicolas. Je me suis tout de suite dit que la victime était morte. Elle avait déjà les lèvres bleues, on voyait qu'elle ne respirait plus."

Plusieurs minutes de massage cardiaque

Les policiers portent alors les premiers secours et se relaient pour effectuer un massage cardiaque. "On n'entendait pas encore arriver les pompiers, on avait l'impression que c'était interminable", confie Nicolas. Au bout de plusieurs minutes, la victime respire à nouveau. Une satisfaction pour les policiers. "Réanimer quelqu'un, c'est une sensation que l'on ne connaissait pas. Ça nous a beaucoup marqués", poursuit-il.

Un acte de bravoure qui suscite l'admiration des habitants de Creil. "C'est un geste de courage, très professionnel surtout, merci beaucoup", lance l'un d'entre eux en apercevant les policiers. "Ce matin, on a eu un appel aussi d'une personne qui nous a félicités. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça de la part des citoyens. Ce n'est pas tous les jours le cas", sourit Ludivine.



La victime, qui habite dans une résidence pour personnes âgées du centre-ville a elle été hospitalisée. Les circonstances autour de l'incident restent pour le moment inconnues.