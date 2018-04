Un accident de car fait 16 blessés à Creil

L'accident s'est produit sur la route départementale 1330 au rond-point situé près de la base aérienne de Creil dans l'Oise dans la nuit de jeudi à vendredi.Quelques minutes après la pause pour effectuer le changement de chauffeur, un car de substitution de la SNCF qui ralliait Amiens à Parisse couche sur la chaussée. A son bord, le chauffeur, son remplaçant et 38 étudiants qui se rendaient dans la capitale pour passer un examen aux Beaux-Arts.7 véhicules de secours et d’assistance aux victimes venus de Creil, Liancourt, Crépy en Valois, Beauvais, Lamorlaye, Clermont, St-Just en Chaussée, Senlis, Pont Ste-Maxence, Nogent, Montataire et Estrées St-Denis sont alors mobilisés ainsi que deux Smur. 16 personnes sont légèrement blessées. 5 sont évacués vers le centre hospitalier de Creil, 5 autres vers Clermont, 2 vers Compiègne et 2 à Beauvais.

Les opérations ont pris fin vers 4h30 du matin. Les passagers sains et saufs ont été à nouveau pris en charge dans un bus affrété par la SNCF et dirigés vers la gare de Paris-Nord.