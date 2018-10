Ce que l'on sait de l'arrestation de Redoine Faïd à Creil

Redoine Faïd arrêté : il était armé et il n'a pas cherché à fuir - @NBelloubet



(cc @Audrey_Crespo) #Europe1 pic.twitter.com/CP5G4kjajF — Europe 1 (@Europe1) 3 octobre 2018

Deux autres gardes à vue en cours, des proches de #RedoineFaid interpellés en région parisienne, ce qui porte à 6 le nombre de gardes à vue ce matin (@LCI) — William Molinié (@WilliamMolinie) 3 October 2018

L'appartement libre d'accès après l'arrestation

© AFP

Gérard Collomb publie son dernier tweet, Edouard Philippe lui emboîte le pas

Interpellation de Redoine Faïd : les fonctionnaires de la PJ ont démontré leur engagement, leur pugnacité et leur détermination à faire respecter la loi de la République.

Ils ont mon admiration comme l'ont les 250 000 policiers et gendarmes qui servent chaque jour notre pays. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 3 octobre 2018

L'interpellation de Redoine Faïd montre, encore une fois, le professionnalisme de la @PoliceNationale.

Félicitations aux enquêteurs de la PJ pour le minutieux travail mené depuis 3 mois.

Bravo aussi aux équipes de la BRI pour cette arrestation menée sans le moindre heurt. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 3 octobre 2018



Évasion spectaculaire le 1er juillet

Un peu plus de trois mois après sa spectaculaire évasion par hélicoptère de la prison de Réau (Seine-et-Marne), le braqueur Redoine Faïd a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi à Creil (Oise). L'interpellation s'est déroulée sans incident, selon une source proche de l'enquête. Elle a eu lieu vers 4h du matin dans la ville où a grandi Redoine Faïd.(BRI) et l'Office central de lutte contre le crime organisé:, selon la même source, confirmant une information de BFMTV et Europe 1. "Il n'a pas cherché à fuir", a indiqué Nicole Belloubet, ministre de la justice, sur Europe 1.Deux armes de poing ont été retrouvées lors de cette opération. Selon un dernier tweet d'un journaliste de LCI, il y aurait deux personnes supplémentaires en garde-à-vue.a déclaré Yves Lefebvre, secrétaire général unité SGP police à CNews. Des armes, dont un pistolet mitrailleur, ont été retrouvées lors de cette opération qui s'est déroulée sans incident.À la plus grande surprise des journalistes présents sur place,Les journalistes de Brut ont pu entrer dans le logement, montrant un lit défait, des chemises qui sèchent sur un étendoir...Pas de scéllé, pas de policier présent sur place pour surveiller l'appartement. Oubli ?C'est seulement après quelques minutes de direct que les policiers sont arrivés par les escaliers en courant et ont fermé l'accès aux journalistes.Ce matin, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérard Collomb a lâché son dernier tweet : "Les fonctionnaires de la PJ ont démontré leur engagement, leur pugnacité et leur détermination à faire respecter la loi de la République. Ils ont mon admiration comme l'ont les 250 000 policiers et gendarmes qui servent chaque jour notre pays".Le Premier ministre Édouard Philippe, qui le remplace par intérim, a également tweeté :L'homme s'était échappé, le 1er juillet dernier, de la prison de Réau en Seine-et-Marne , avec l'aide d'un commando armé, qui avait auparavant pris en otage un pilote d’hélicoptère.Surnommé le roi de l'évasion, Faïd s'était déjà évadé le 13 avril 2013 en moins d'une demi-heure de la prison de Lille-Sequedin, en prenant quatre surveillants en otages, qu'il avait utilisés ensuite comme boucliers humains. Il avait été repris six semaines plus tard en région parisienne."Habitué à la cavale", le fugitif a été présenté par la police judiciaire comme un "individu dangereux".