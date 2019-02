La Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise incite ses habitants à consommer l'eau du robinet

© Jean-Claude Villemain, Président de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise, a procédé au lancement officiel de « l’eau de l’ACSO » le mercredi 27 février.

Peut-on boire l'eau du robinet en toute sécurité ? L'eau du robinet est produite à partir d'eau prélevée par captage dans une nappe souterraine ou dans une ressource superficielle d'eau douce (fleuves, rivières, canaux, lacs, barrages) ou d'eau de mer. Cette eau est traitée pour rester potable dans les installations de stockage (réservoirs, châteaux d'eau) et pendant sa distribution. Sa qualité est contrôlée tout au long de son trajet selon une soixantaine de critères par les Agences régionales de santé (ARS). Si l'eau répond aux critères, le préfet autorise sa distribution. C'est le produit alimentaire le plus surveillé, 24h/24 et 7 jours sur 7.

La Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise lance à l'intention de ses 110 000 habitants, "l'Eau de l'ACSO", la marque de l’eau sur le territoire. L'objectif est de les inciter à consommer l’eau du robinet.Placée sous la double surveillance des gestionnaires de réseaux d’eau potable et du ministère de la Santé, l’eau du robinet est très contrôlée.Le ministère chargé de la Santé rappelle que l'eau du robinet est bonne pour la santé car très contrôlée, qu'elle est de plus économique et qu'elle a moins d'impact sur l'environnement que l'eau en bouteille.C'est pourquoi la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise a décidé de promouvoir l'eau du robinet sur son territoire. Elle a officiellement lancé "L'eau de l'ACSO" le mercredi 27 février. Des bouteilles en verre avec des étiquettes "l'eau de l'ASCO" ont été remis aux restaurateurs participants à cette opération, elles sont destinées à remplacer les fameuses carafe d'eau. Ces bouteilles seront ensuite distribuées à tous les restaurateurs et au public.