Coronavirus : le service de réanimation de l’hôpital de Creil fermé pendant 14 jours

#Coronavirus : point de situation sur les deux cas confirmés en Hauts-de-France

➡️Les mesures mises en oeuvre

➡️Les recommandationshttps://t.co/qCk9oOAYSh — ARS Hauts-de-France (@ARS_HDF) February 26, 2020



Un deuxième cas dans l'Oise

Mercredi 26 février, le décès d’un homme de 60 ans originaire de l’Oise a été annoncé par les autorités. L’homme, contaminé par le coronavirus, avait été admis dans un état grave à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.Avant d’être transféré dans la capitale, ce professeur d’un collège de Crépy-en-Valois avait été admis dans le service de réanimation de l’hôpital de Creil. Selon une information de l'AFP, la direction de l’établissement et les autorités de santé ont décidé mercredi soir de fermer le service de réanimation "pour une durée de 14 jours", suite à "une évaluation du risque pour les soignants"Les autorités sanitaires se livrent désormais à une course contre la montre pour retracer le parcours de la victime, qui n’avait pas voyagé dans une zone à risque. "L'enquête a été lancée en urgence" a précisé Jérôme Salomon directeur général de la Santé.Le deuxième patient atteint du coronavirus recensé dans les Hauts-de-France est toujours hospitalisé à Amiens. L'homme de 55 ans est également originaire de l’Oise. Selon la préfecture du département, il s'agit un militaire travaillant sur la base aérienne de Creil et domicilié à La Croix-Saint-Ouen.Pour l'heure, le bilan de la maladie Covid-19 en France est de deux morts (l’enseignant de 60 ans et un touriste chinois de 80 ans), douze guérisons et quatre malades hospitalisés.