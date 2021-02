Covid-19 - Une opération de dépistage exceptionnelle à Creil pour traquer les variants

Alors que la situation ne s’améliore pas dans les Hauts-de-France, comme en témoigne le dernier rapport des indices de lutte contre l’épidémie de coronavirus, les opérations de dépistages se poursuivent dans la région. Vendredi 12 février, l’ARS organise une journée exceptionnelle à la salle de la Faïencerie de Creil.

C’est une opération de tests comme il a pu y en avoir cette été et ces dernières semaines dans la Somme et le Pas-de-Calais. L’idée est de faciliter l’accès aux tests, en venant au plus proche du lieu de vie des habitants, afin de ralentir la circulation du virus.

Agence régionale de santé des Hauts-de-France