Creil : une école infestée par les rats

Malgré plusieurs opérations de dératisation lancée par la mairie, l'infestation empire. Les parents n'en peuvent plus. Depuis cinq mois, le groupe scolaire Gérard de Nerval situé dans l'Oise à Creil, est envahi par les rats. Sur le chemin de l'école, parents et enfants croisent le chemin de ces rongeurs. La situation est préoccupante.



Pour alerter les pouvoirs publics, les parents se mobilisent. Ils ont choisi de bloquer l'école pour se faire entendre. "Nos enfants ne sont pas en sécurité. Les rats ramènent toutes les maladies. Ils peuvent les mordre", réagit la mère d’un élève.



"Stop les rats !", c'est donc le message lancé par les parents d'élèves à la mairie de Creil. "On essaye d’utiliser tous les moyens pour qu’il n’y ait plus la présence de rats. La dernière action mise en œuvre par la mairie date quand même du 28 mai", a indiqué Fabienne Lambre, adjointe à la tranquilité publique et au commerce local à Creil. La municipalité a par ailleurs annoncé renforcer dès aujourd'hui les opérations de dératisation.



Mais une question se pose : d'où viennent les nuisibles ? Plusieurs pistes sont évoquées. Une canalisation bouchée aurait poussé les rats à sortir à la surface. Autre hypothèse, la gestion des déchets pourrait aussi être à la source de cette prolifération. Un syndicat de copropriété proche du groupe scolaire appelle à plus de responsabilité et sollicite la municipalité.



La ville de Creil prévoit de passer de 2 à 4 le nombre de collectes des ordures dans le quartier du Plateau. Les parents d'élèves souhaitent poursuivre leur mobilisation si la situation ne s'améliore pas.