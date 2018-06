Creil : envie d'exposer vos oeuvres cet été ?

Tout visibilité est bonne à prendre quand on souhaite faire reconnaître son art. Chaque année depuis 2012, la ville de Creil propose aux artistes du département de l'Oise de les mettre en lumière en exposant leurs oeuvres. Cette année l'exposition durera trois mois, du 1er juillet au 30 septembre 2018. Où ? A la médiathèque Antoine Chanut Pour y participer, "il suffit d’à l’adresse suivante :", explique la mairie. Et précise que "les candidatures doivent comprendre les coordonnées du candidat et fournir des photographies des œuvres afin que le comité de sélection puisse émettre un avis".Les artistes retenus pourront exposer 5 œuvres maximum chacun.