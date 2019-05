Creil : l'espace culturel La Faïencerie en travaux et fermé du 17 juin au 30 septembre 2019

Quatre mois de travaux

Encore beaucoup de sites publics et privés de France ne répondent pas aux normes d'accessibilité des bâtiments aux personnes en situation de handicap. Ceux de Creil ne font malheureusement pas office d'exception, comme la ville l'avoue elle-même dans son numéro de mai et juin 2019 de Creil le mag, son journal d'information C'est pourquoi Creil a également annoncé dans son journal qu'elle avait "défini un Ad’Ap (agenda d’accessibilité programmée), sur 9 ans, qui cible 91 établissements recevant du public".Ce plan étalé sur près d'une décennie va démarrer dès cet été avec la remise aux normes du bâtiment de l’espace culturel La Faïencerie. Pendant quatre mois, du 17 juin au 30 septembre, des travaux seront effectués afin que l'infrastructure puisse disposer d'une "sécurité incendie" et d'une "accessibilité aux personnes à mobilité réduite".Durant cette période, "l’accueil de la médiathèque Antoine Chanut, la salle du théâtre, le salon Canneville, la salle de la Manufacture. Tous seront fermés au public", précise la ville. Le restaurant le Flora restera quant à lui "ouvert aux jours et horaires habituels".Enfin, les rendez-vous et animations proposés par la médiathèque Antoine Chanut seront eux proposés dans "les autres médiathèques de la Ville, et sur Creil Bords de l’Oise du 13 juillet au 11 août". "L’équipe de La Faiencerie-Théâtre restera à votre disposition pendant les travaux aux coordonnées habituelles. La billetterie vous accueillera dans un chalet installé devant le théâtre", assure la ville.