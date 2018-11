Creil : grève des bus de la STAC pour ce vendredi 30 novembre

Un préavis de grève a été déposé au sein de Keolis Creil pour la journée du vendredi 30 Novembre 2018 à partir de 4h30 pour une durée indéterminée. Un service minimum sera assuré sur les lignes A, B, C, D et E. Les lignes scolaires, lignes Express Alata et lignes Resago 3 et 1 circuleront normalement.Les prévisions de trafic pour la journée du samedi 1er décembre 2018 seront disponibles à partir du vendredi 30 Novembre à 12h00 sur le site internet. Pour plus d'informations sur les horaires ou itinéraires :- OISE MOBILITE au 0970 150 150- STAC 03 44 66 89 89