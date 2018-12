Creil : une journée pour sensibiliser au handicap

"Rendre visible, l'invisible"

Pour changer le regard collectif sur le handicap, la ville de Creil organise pour la deuxième année une journée de sensibilisation sur le handicap. Cet événement s'adresse bien entendu aux personnes en situation de handicap, mais aussi au grand public pour qui c'est l'occasion de découvrir le quotidien des personnes handicapées et de découvrir les différents types de handicap. L'événement ce déroule ce mercredi 19 décembre à l'Espace culturel La Faïencerie de 10h à 16h30.Cette journée a pour but d’interpeller et d’aider à la prise de conscience des difficultés liées au handicap (emploi, formation, accessibilité…), car 80% des handicaps ne se voient pas, c'est Pourquoi les organisateurs ont décidé que cette journée aura pour thème le handicap invisible. Une vingtaine de structures sont réunies pour l'occasion.CAP'Emploi, La Mission Locale de la Vallée de l'Oise ou le CIO et les étudiants du lycée Jules Uhry, seront présentes pour aider les personnes en situation de handicap en recherche d’emploi (RQTH) mais aussi aiguiller les personnes qui souhaitent travailler dans ce secteur. La MDPH et de nombreuses associations telles que Amour d'enfants, l'APF, Arts&Artistes, Handisport, l'école des chiens guides d'IDF, le Fil d'Ariane, Le Chandelier handicap, Le Foyer l'étincelle, Langage et Intégration, la nouvelle Forge, le Centre Georges Brassens, l'UNAPEI ainsi des stands de la ville de Creil et du CCAS seront également présentes. L'entrée est libre.Pour information : 12 millions de personnes sont touchées par un handicap en France (sur 66 millions d’habitants). Le taux de chômage des personnes en situation de handicap s’élève à 19 %, et il est deux fois supérieur au secteur ordinaire.Renseignements : mission.accessibilite@mairie-creil.fr téléphone : 03 44 62 70 05