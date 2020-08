Creil : l'Oise polluée par une fuite d'hydrocarbures

L'Oise polluée sur 4 kilomètres

La pollution s'étendait sur 4 km entre Creil et Nogent-sur-Oise • © SDIS 60

Intervention terminée, tout n'a pas pu être nettoyé

La fuite viendrait du site de Kéolis, selon la mairie

Un impact "minime" sur la flore et la faune

Surprise pour les habitants des bords de l'Oise entre Creil et Nogent-sur-Oise. Vendredi 14 août, ils ont été réveillés par une forte odeur d'essence. Et pour cause, des nappes d'hydrocarbures tapissaient la rivière.Il était autour de 7h50 quand le garde-pêche constatait la présence d'hydrocarbures dans l'eau. Six minutes plus tard, les pompiers étaient sur place pour circonscrire la pollution."Cette pollution en profondeur s'étend sur 4 km sur les deux rives entre la zone de Vaux et l'île Saint-Maurice", explique le SDIS de l'Oise.Seize sapeurs-pompiers étaient sur place, accompagnés de deux véhicules de liaison tout-terrain et d'un bateau de reconnaissance et de sauvetage. Un drone était également présent pour aider à déterminer l'origine de la pollution."Les pompiers ont travaillé main dans la main avec Suez et les associations, raconte le secrétaire de la Fédération de pêche de l'Oise qui a suivi l'opération sur place. "Je voulais vraiment saluer la réactivité de tous".L'intervention des pompiers a pris fin aux alentours de 16 heures. Une grande quantité des hydrocarbures en surface a été nettoyée, mais quelques résidus se sont retrouvés en profondeur. Les pompiers n'avaient plus les moyens de nettoyer davantage. "Il faudra attendre que les hydrocarbures soient ramenés sur la berge pour procéder au nettoyage", précisent les pompiers de l'Oise.L'enquête pour déterminer l'origine de la fuite est toujours en cours, mais des premiers éléments commencent à émerger."Selon les premières informations, la fuite viendrait d'un bac de décantation d'eau fluviale sur le site de Kéolis, confie le maire PS de Creil, Jean-Claude Villemain. Les récentes intempéries auraient provoqué un surplus d'eau dans le bac, qui se serait fissuré et aurait laissé s'échapper les hydrocarbures", précise-t-il.Selon la Fédération de pêche de l'Oise, l'impact de cette pollution sur la faune et la flore est "minime". "La pollution est trop faible pour qu'il y ait un risque de mortalité chez les poissons, explique le secrétaire de la fédération. Il peut y avoir des conséquences sur la flore aquatique. D'autant plus que l'Oise est en vigilance à cause du niveau de l'eau", précise-t-il, tout en assurant que "ce n'est pas une catastrophe !"