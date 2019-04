Belle opération pour Aude Rolland. L’athlète originaire de Creil a décroché la médaille d’argent aux championnats de France d'aviron bateaux courts, organisés à Cazaubon dans le Gers ce week-end du 13 avril.La Picarde est arrivée deuxième dans la catégorie Skiff PR2 (para-aviron) derrière la championne du monde Perle Rouge (Bayonne Aviron), qui a remporté son dixième titre national et décroche ainsi une place en équipe de France. Valérie Monnier (Nancy SN) se place sur la troisième marche du podium.Au total, plus de 300 athlètes ont participé aux championnats de France bateaux courts (senior, junior et para aviron).