Un détenu s'évade de prison à Liancourt et se fait rattraper à Creil

Il y aurait dû avoir trois surveillants

Deux surveillants de la prison de Liancourt ont escorté un détenu aux urgences de CreilFace à une attente particulièrement longue, le détenu en question a demandé à prendre l'air.Menotté, il est donc sorti des urgences escorté desselon Jérémy Jeanniot, représentant FO des surveillants de prison. Soudain, le détenu est parvenu à s'enfuir. Les surveillants ont tenté de le poursuivre, en vain.C'est à 2h du matin, après plusieurs heures de recherches des gendarmes et des policiers à l'aide d', que le détenu en question a été retrouvé en gare de Creil.Les deux agents ont immédiatement été auditionnés par la police. "Plusieurs problèmes se posent", analyse M. Jeanniot. "D'abord le niveau d'escorte, puisqu'il y aurait dû avoir 3 surveillants et non deux. Ensuite l'accueil de l'établissement hospitalier, qui traite le dossier des détenus en extractions comme n'importe quels dossiers, ce qui à mon sens n'est pas normal. Enfin, le fait que les surveillants n'aient été en possession que de moyens de contrainte et non d'armes, comme c'est le cas lors d'es extractions judiciaires, poste clairement problème. C'est sujets seront discutés avec la direction".La direction de l'établissement de Liancourt n'a pas souhaité s'exprimer. La direction de l'hôpital n'a pas pu être jointe.