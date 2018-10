Deux kilos d'héroïne saisis sur l'autoroute A1 par les douaniers de Nogent-sur-Oise

Les agents des douanes de la brigade de Nogent-sur-Oise ont eu du flair. Vendredi 12 octobre, ils ont effectués une opération de contrôle à la gare de péage de Chamant, sur l’autoroute A1.



A 5h45 cette nuit-là, les douaniers décident de contrôler une berline. A bord, un seul individu de nationalité belge. Ce dernier déclare exercer la profession de chauffeur routier et explique qu’il arrive de Belgique et qu’il doit se rendre à Montpellier.



Les douaniers procèdent alors à la fouille du véhicule et découvrent, dans une cache aménagée, 4 paquets d’héroïne soit plus de deux kilos de drogue. Dans un communiqué, les agents des douanes précisent que l’individu était « très défavorablement connu en Belgique » et qu’il a été remis « à la police judiciaire de Creil à l’issue de la procédure douanière ».



La brigade ajoute que l’homme a été jugé en comparution immédiate le 16 octobre au tribunal correctionnel de Senlis. Il a été condamné à 4 ans d’emprisonnement et 25 000 euros d’amende.