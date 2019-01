Devant la gare de Creil, il attaque un homme avec un couteau de boucher

Le 26 décembre dernier, une dispute éclate entre deux hommes sur le parvis de la gare de Creil dans l'Oise. L'un des deux individus se jette sur l'autre et l'attaque au moyen d'une feuille de boucher.



Il frappe de plusieurs coups sur la tête et la nuque. Un troisième homme, témoin des faits, tente de s'interposer. Il sera grièvement blessé à la main. et lui assénait plusieurs coups sur le crâne et à la nuque. A l'arrivée des secours et des forces de l'ordre, l'agresseur a pris la fuite.



Il sera finalement identifié par les enquêteurs qui ont exploité plusieurs témoignages et les images de vidéosurveillance. C'est dans le Val d'Oise qu'il sera interpellé le 22 janvier dernier.



À l'issue de sa garde à vue prolongée, le parquet de Senlis a ouvert à l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire et violences volontaires avec arme ayant entraîné une I.T.T. inférieure à 8 jours.



Mis en examen, l'individu âgé de 45 ans, dépourvu d'antécédents judiciaires, a été alors placé en détention provisoire à Beauvais.