Education : Jean-Michel Blanquer en visite dans une école de l'Oise

Le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer se déplace, vendredi 21 août dans une école ouverte à Montataire dans l'Oise. Une visite organisée dans le cadre du dispositif "Vacances Apprenantes", mis en place suite à l'épidémie de Covid-19.

Ecoles ouvertes en été

150 écoles ouvertes dans l'académie d'Amiens

Jeudi soir, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education Nationale, de la jeunesse et des Sports était sur le plateau du 20h de France 2 pour évoquer la rentrée 2020/2021. Vendredi 21 août, c'est dans l'Oise, que se rend le ministre dans le cadre du dispositif "Vacances Apprenantes".Souvenez-vous, à peine sorti de confinement, Emmanuel Macron souhaitait que les élèves français, dont l'année a été perturbée par l'épidémie de Covid-19, puissent se remettre dans le bain de l'école dès cet été. Le président de la République avait nommé ce concept "Vacances Apprenantes".Comme chaque été, plusieurs écoles ont participé au dispositif Ecole ouverte. Sur le site du ministère , ce dispositif est décrit comme un moyen "de permettre aux élèves du CP à la terminale de bénéficier de renforcement scolaire, d'activités éducatives et de loisirs".Jean-Michel Blanquer se rendra dès 10 heures à l'école Jacques-Decours à Montataire, dans l'Oise. Après avoir présenté le dispostif école ouverte, Jean-Michel Blanquer visitera quatre classes de soutien en français et mathématiques.

L'académie d'Amiens est une des meilleures élèves puisque pas moins de 150 écoles, collèges et lycées participent à l'opération. C'est cinq fois plus que l'année précédente.