Les entreprises de transport recrutent des conducteurs de poids lourds dans l'Oise

Plus de 2.000 conducteurs formés chaque année

Aujourd'hui, il y a beaucoup de départs en retraite, il faut donc les remplacer", constate Sandrine Teixeira, la directrice d'"AFTRAL".

Le métier de chauffeur routier peine à séduire -d'ailleurs, on ne dit plus chauffeur, mais conducteur. En cause : un manque de notoriété et un salaire qui reste bas. Comptez 10 euros brut de l'heure. Dans l'Oise,dirige TPS, uneinstallée àEn tout,constituent son parc de véhicules. Comme beaucoup de collègues, il est confronté à un manque chronique de main d'œuvre qui fragilise son activité.A quelques kilomètres de là, à, L'(Etablissement de Formation aux métiers du transport poids lourd) est un organisme qui forme chaque année plus de. Insuffisant pour palier une pénurie qui peut s'expliquer de diverses manières.Si pour le court terme, la situation est délicate, tout espoir n'est pas perdu. Une nouvelle génération semble prête à prendre la relève comme, sourire jusqu'aux oreilles, 15 ans, fils de routier, qui passe son C.A.P de conducteur.Et puis la profession se féminise, ce qui ouvre des perspectives. Du haut de son simulateur de conduite,ne cache pas son ambition : "J'aimerais partir sur des trajets internationaux."Les travaux duet les futurssont les deux défis à relever pour les transporteurs de l'. Un enjeu de taille car la concurrence étrangère pourrait encore compliquer la donne.