Foot au féminin : la Creilloise de 18 ans Naomie Feller a signé avec l'Olympique Lyonnais

La jeune creilloise va porter le maillot de l'Olympique Lyonnais, jusqu'à la fin de la saison, une belle progression pour l'attaquante du club champennois. Naomie Feller, une étoile montante du foot féminin, dépanne le club Lyonnais pour cinq mois.



Championne d'Europe en 2019

Des attaches à Creil

Avant de remporter l'Euro féminin U19 avec l'équipe de France (les Bleuettes), Naomie est passée par cinq clubs. Le dernier en date est le stade de Reims où elle a évolué durant deux ans avant de signer avec l'Olympique Lyonnais, en janvier dernier, un club qui domine l'Europe dans le football féminin depuis plusieurs saisons. Les joueuses lyonnaises ont remporté la Women's Champions League quatre saisons d'affilées. Naomie jouera à Lyon jusqu'au 30 juin 2020, une mutation temporaire sans option d'achat. Un club qu'elle connaît bien, en effet lors d'une rencontre avec Reims, le 7 septembre 2019, Naomie avait marqué deux buts contre l'Olympique Lyonnais.La famille de la jeune footballeuse réside depuis 2011 à Creil, la jeune femme garde des attaches avec la ville Isarienne. Naomie est la cadette d'une fratrie de trois filles et un garçon. Elle s'est engagée dans le club masculin de foot local avant d'intégrer celui de Chantilly pour trois saisons, et se dirige ensuite vers le foot féminin. Un choix récompensé puisque la carrière de l'attaquante est fulgurante. Après son bac elle intègre le cursus STAPS à l'université de Reims, elle y prépare son avenir après le foot. Noémie se lie d'amitié avec une autre joueuse de Reims, Bénédicte Simon, au poste de défenseur. Lors d'une interview accordée à Canal Plus Sport, elle ne tarissait pas d'éloges concernant Noémie. "Pour moi c'est une sœur, je suis fière d'elle, elle a grandi, et elle est devenue plus mature qu'avant, elle est explosive, elle est rapide, elle est technique, (...) elle lâche rien c'est une battante". L'objectif de Naomie est d'aller encore plus haut, "remporter des titres et faire des coupes du monde", a confié la jeune joueuse dans ce portrait qui lui avait été consacré.L'Olympique Lyonnais s'est qualifie pour les quarts de Coupe de France sur la pelouse de Thonon, le week-end dernier.