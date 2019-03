Un homme abattu d'une balle dans la tête à Creil : un suspect placé en garde à vue

Six jour après la mort de Karim El Bouayadi abattu, dans le centre de Creil rue Henri Dunant, d'une balle dans la tête, un suspect s'est présenté aux services de police ce mercredi matin."L'intéressé a été placé en garde à vue. Jusqu'à présent, il a souhaité faire usage de son droit de conserver le silence tout en exprimant des regrets pour la victime et sa famille", précise le parquet de Senlis dans un communiqué.Cet homme, né en 1992 et déclarant être domicilié dans le département de la Seine et Marne (77) a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits de violence, de vol et de détention de stupéfiants.Le parquet de Senlis procèdera à l'ouverture d'une information judiciaire du chef d'homicide volontaire en bande organisée. La personne actuellement en garde à vue sera déférée et présentée au magistrat instructeur. Son placement en détention provisoire sera requis par le parquet.