“Intelligence Campus” à Creil : l'armée reprend la main

Changement de cap

Un projet trop ambitieux ?

Base aérienne 110 Creil La base aérienne 110 Creil "Lieutenant-colonel Guy de La Horie" accueille depuis plusieurs années la Direction du renseignement militaire (DRM). De la Libye à l'Afghanistan en passant par la piraterie au large de la Somalie, la DRM a préparé de nombreuses opérations extérieures. Son objectif, mieux connaître l'ennemi pour mieux le combattre. Les experts qui y travaillent décryptent quotidiennement des milliers d'images captées par les satellites français ainsi que des images de drones. En 2016, sa plateforme aéronautique a été définitivement fermée dans le cadre du plan de transformation des armées.

C'est juste après les attentats de 2015 que le projet est né... Undevait voir le jour dans un hangar désaffecté sur la base militaire aérienne Guy de La Horie, alias base aérienne 110, à Creil.Le lieux devait devenir unassocianten réunissant chercheurs, universitaires et sociétés privées etPlusieurs grandes entreprises comme, des start-up comme Photonis, Keyrus ou Lucias, mais aussi avec le CNRS, Polytechnique, l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, la Sorbonne, Télécom ParisTech, devaient être mêlées au projet et constituer unLundi 19 mars, on apprend par nos confrères des Échos que le projet tel que présenté par l'ancien ministre de la Défense Jean-Yves le Drian n'aboutira pas. "Les acteurs privés devront quitter le projet [...] Selon nos informations, l'association, qui mobilise 170 entreprises telles que Thales, Atos, Airbus ou Axa, va devoir fermer ses portes d'ici une dizaine de jours."Une information confirmée par le maire PS de Creil, Jean-Claude Villemain : "C'est une action interministérielle qui devient une action de pure défense", commente l'élu.Le chef de projet nommé à l'époque, Eric Garandeau, haut fonctionnaire et ancien président du CNC (Centre national du cinéma) a été remplacé par. Une preuve de la volonté du ministère des Armées de"Le campus tel que défini dans sa première version a été jugé trop important, avec trop d'activités." Le contrôleur général des armées aurait rendu un rapport qui jugerait le projet initialLe maire de Creil attend d'en savoir davantage. "Il était question denotamment l'agglomération creilloise. Mais ce que nous voulons, c'estpour attirer les entreprises."Lors du lancement du projet, la création deavait été annoncée d'ici à 2025. "On attend qu'ils nous sollicitent pour un nouveau projet. Il faut leur laisser un peu de temps pour revoir leur périmètre d'intervention", conclut l'élu.