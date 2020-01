Ligue 2 : Face à Orléans, Chambly renoue avec la victoire

Confronté à l'US Orléans ce vendredi 10 janvier, le FC Chambly-Oise s'est offert trois points salvateurs en vue de son maintien en Ligue 2. Les hommes de Bruno Luzi se sont imposés 1 à 0 au stade parisien de Charléty, mais devront malheureusement se passer un temps de Jayson Papeau, sorti sur blessure.



Le milieu prêté par Amiens, très présent face à Rennes en Coupe de France, s'est écroulé après un choc avec Mutombo (40'), visiblement victime d'une déchirure musculaire.

Des défenseurs aux aguets Papeau est à l'origine de l'ouverture du score, après un début de première période très équilibré. Suite au corner obtenu et tiré par le Guadeloupéen, Dequaire est à la réception et place une tête puissante qui bat Renault (1-0, 39'). C'est le premier but du défenseur depuis son arrivée à Chambly [il était arrivé des Herbiers en 2018 après avoir battu Chambly en demi-finale de la Coupe de France cette même année à la Beaujoire, NDRL].



Shaquil Delos prend alors le relais de Papeau. Le défenseur picard, déjà auteur d'une bonne reprise d'un centre d'El Hriti (35') mais aussi d'un carton jaune en première mi-temps, met la pression sur les Orléanais (57', 61'). Les cages camblysiennes restent inviolées, malgré des sueurs froides en fin de match où Pontdemé réalise deux arrêts (73', 81'), appuyé par les sauvetages in extremis de Jaques (72') et Dequaire (81'), décidément incontournable ce soir-là.

Une 13e place à la clé Par cette victoire, Chambly profite de la défaite de Rodez face à la Berrichonne pour grimper à la 13e place du championnat. L'US Orléans reste la dernière équipe du classement provisoire. À noter que le coup d'envoi de la rencontre à Charléty a souffert d'un report de 30 minutes, puisque les Orléanais sont arrivés en retard à cause des bouchons autour de la capitale.