Maternité de Creil : le combat continue pour Jean-Claude Villemain

Lancement d'une pétition nationale

Des recours en justice sont envisagés

La semaine dernière l'ARS a annoncé officiellement le transfert de la maternité de Creil vers Senlis. Mais du côté des élus, la lutte pour la sauvegarde de la maternité de Creil ne faiblit pas. Le maire PS de la ville Jean-Claude Villemain et les élus de l'agglomération Creil Sud Oise restent mobilisés et annoncent des recours en justice.«Après plus d'un an de combat cet arrêté ne signera pas la fin, mais au contraire un rebond de la mobilisation» a assuré mardi Jean-Claude Villemain lors d'une conférence de presse, en présence de maires de l'agglomération, de représentants du personnel et du comité de défense de l'hôpital.«Nous lançons aujourd'hui sur la plateforme change.org un appel national à la mobilisation de toutes les personnes qui souhaitent combattre la régression sanitaire dans notre pays» a annoncé le premier élu de Creil.Le maire PCF de Montataire Jean-Pierre Bosino a annoncé quand à lui qu'il déposerait une plainte contre l'ARS auprès du procureur du TGI de Senlis pour mise en danger de la vie d'autrui "Jamais une maternité de niveau trois, (équipée notamment d'un service de réanimation néonatale), réalisant plus de 1.500 accouchements par an, n'a été fermée en France", a dénoncé l'elu.«La ville de Creil va aussi porter plainte, nous sommes en train d'étudier le dossier» a précisé Jean-Claude Villemain.