Municipales 2020 : suivez le débat entre les 7 candidats à la mairie de Creil

Les candidats à Creil

Mohamed Assamti, LFI, liste "Creil insoumise";

Brahim Belmhand, DVC, liste "Initiative ensemble";

Hicham Boulhamane, DVC-alliés, liste "Génération Creil";

Jean-Claude Villemain, maire de Creil, PS, liste "Ensemble allons plus loin";

Thierry Brochot, EELV, liste "l’écologie pour Creil";

Michaël Sertain, LR, liste "Changeons l’avenir de Creil";

Roland Szpirko, LO, liste "Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs".

Municipales 2020 : fiches d'identité de Creil

Logement, sécurité et attractivité

Les 15 et 22 mars, les soirées électorales en région dès 19h55

Le 1er tour des élections municipales a lieu le 15 mars prochain. Sur France 3 Picardie, après Abbeville, Saint-Quentin, Beauvais et Soissons, les deux débats du mercredi 11 mars s'intéressent aux élections municipales à Creil et Amiens.Au total, le réseau régional de France 3 vous propose près de 300 débats :Pour le débat des municipales à Creil, qui sera présenté par Mickaël Guiho, sept candidats débattrons sur notre plateau :Ce débat sera pour vous l’occasion d’entendre et d’estimer les idées phares du programme des candidats sur trois thématiques jugées quasi-unanimement prioritaires pour la ville : le logement, la sécurité, l’attractivité.L’une des particularités structurelles de Creil réside dans sa part de logement social : environ 60%. Un état de fait qui résulte de l’histoire industrielle de la ville, avec l’immigration ouvrière dans les années 1960, cette main d’œuvre accueillie dans des quartiers construits pour elle. Mais avec le temps, la pauvreté s’est installée, avec un taux de 38% dans la ville (dans le triste top 10 français) avoisinant même 60% sur le Plateau, quartier le plus défavorisé.Dans ce contexte, certains candidats dénoncent aujourd’hui l’insalubrité de nombreux logements, une opacité dans leur attribution, ou encore le besoin de créer de la mixité sociale. Ils en débattront.Autre fait marquant : près de la moitié de la population creilloise n’a pas 30 ans. Or le chômage, à 25% dans la ville, touche davantage encore la jeunesse. 65% des 18-24ans ne sont plus scolarisés. Et le Plateau de Creil, gangréné par les trafics et la délinquance, a été placé par le ministère de l’intérieur parmi les 30 « quartiers de reconquête républicaine ». L’été dernier, 15 agents de police nationale supplémentaires ont été affecté à la ville. Toujours trop peu, selon le maire.Alors faut-il recruter davantage de policiers municipaux, comme pour combler ce manque ? Faut-il plutôt miser sur la pédagogie et le dialogue, en déployant de nouveaux médiateurs sociaux et en renforçant la « brigade verte » ? Et que faire pour éduquer, éveiller, former, récompenser, rendre fière… la jeunesse creilloise ?Certains Creillois assument la dimension "dortoir" de leur ville. Ils sont nombreux à travailler en région parisienne, à faire leurs courses dans les zones commerciales du sud-Oise, et donc à se contenter notamment de la faible diversité de commerces présents en centre-ville.Pourtant, la plupart des candidats à la mairie ont d’autres ambitions pour Creil : un projet de port fluvial ou encore de plateforme multimodale et logistique ; des bus gratuits ou des "bus à haut niveau de service" ; divers dispositifs pour attirer de nouveaux commerces et favoriser l’entrepreneuriat… Chacun délivrera son message essentiel, pour l’embellissement de l’aspect et de l’avenir de la ville.À l'occasion des deux tours de scrutin qui ont lieu les 15 et 22 mars, les deux soirées électorales organisées par France 3 débuteront dès 19h55 pour une première tranche régionale jusqu'à 21h, puis de 21h15 à 22h et enfin de 22h15 à 23h pour les tout derniers résultats. Et sur le site internet de France 3 Hauts-de-France, vous pourrez retrouver les résultats des communes qui vous intéressent, ainsi que les réactions des candidats et les analyses du vote.Pour la Picardie, 2 autres débats sont encore prévus sur nos antennes le 18 mars, 2 débats qui seront choisis en fonction des résultats du 1er tour : présentation des candidats, décryptages et échanges entre les candidats aux municipales dans les grandes communes des deux territoires.