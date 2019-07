Le mythique Orient Express fait une courte halte à la gare de Creil

L’Orient Express actuellement arrêté en gare de Creil! pic.twitter.com/ujNUjuH7m2 — Kevin Ⓜ️ (@xKevin60) July 25, 2019

Incendie important à la sous station de Noisy: RER E et Ligne P à l’arrêt...la canicule a des conséquences dramatiques sur des milliers de voyageurs! La SNCF se mobilise 24/24 pour remettre les lignes en état... pic.twitter.com/esjcc4ap9C — Valérie Pécresse (@vpecresse) July 24, 2019

Un passionné du monde ferroviaire a posté sur Twitter quelques photos du train le plus mythique de l'histoire ferroviaire de ces dernières années. L'Orient Express arrêté en gare de Creil. Un stationnement qui n'était pas prévu. Le train est resté 1 heure, le temps de procéder à un ravitaillement.En raison d'un incendie à Noisy-le-Sec hier soir, il n'a pas pu se ravitailler à la gare de l'Est.Mais pour les curieux et les nostalgiques de l'Orient Express, sachez qu'il passe tous les jeudi et parfois le dimanche par Creil mais malheureusement, il ne s'arrête pas.L'Orient Express a accueilli dans son wagon-restaurant la signature de l'armistice du 11 novembre 1918. Il y a 8 ans la SNCF a racheté sept voitures Pullman Orient Express . En 2016 des wagons de ce train de légende étaient à l'abandon sur une voie de garage entre la Pologne et la Biélorussie.