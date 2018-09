Nouvelle mobilisation pour le maintien de la maternité de Creil

Plus que trois maternités dans l'Oise en 2019 ?

Possible carte des maternités de l'Oise dans le futur.

"La lutte pour la sauvegarde de la maternité de Creil ne faiblit pas !" Le ton est donné, la motivation, elle, reste forte. Le, à partir de 14 heures, devant le groupe hospitalier public sud Oise (GHPSO), le. Il pourra une nouvelle foisdans son, des centaines de militants contestent le, annoncé fin 2017 par l'Selon la municipalité, ce jeudi, il y aura même un participant de poids en la personne de Patrick Pelloux, président de l’Association des Médecins urgentistes de France.Cette nouvelle "action coup de poing" aura un double objectif : "mobiliser la population sur l'importance de la pérennisation de la maternité et apporter son soutien aux personnels soignants". Et pour interpeller sa population,Si la sonnette d'alarme est tirée, c'est parce qu'avec cette potentielle future configuration,. Un nombre important deEn février dernier, déjà 300 personnes avaient manifesté dans les rues creilloises pour dire non à la fermeture. Et déjà le maire (PS) de Creil et président du conseil de surveillance de l'hôpital, Jean-Claude Villemain, se positionnait fermement contre cette fusion. "On ne veut pas d'usine à bébés avec 4000 naissances par an, mais deux sites avec 1600 naissances par an chacun. C'est encore à taille humaine", avait déclaré l'édile.

Un autre rassemblement s'était également déroulé le 7 avril. Les manifestants avaient alors appelé à battre le pavé pour les mêmes raisons et pour le maintien de l’ouverture des urgences à Senlis 24/24h.



"Soit je supprime, soit je regroupe"