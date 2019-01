Oise : délabrée, l'école de Cires-lès-Mello délocalise ses classes dans un gymnase

Trouver une solution à plus long terme

École de Cires-lès-Mello délocalisée dans un gymnase : la réaction de l'inspecteur d'académie

Intervenant : Jacky Crépin, inspecteur d'académie de l'Oise. - France 3 Hauts-de-France - Reportage : Haron Tanzit et Nagib Ben Ghezala.

À Cires-lès-Mello (Oise),Les élèves assistent aux cours entourés du mobilier déménagé en urgence de leurs cinq salles de classes, délimitée à présent par des draps tendus à travers le complexe sportif.Cette solution de fortune a été trouvée par la Ville du sud de l'Oise, alors que l'école vient d'être fermée suite à un avis défavorable au fonctionnement des locaux émis par la commission de sécurité mandatée par la préfecture. Celle-ci a jugé insalubre l'école lors de sa visite le 9 janvier, confirmant ainsi l'avis de parents d'élèvesCeux-ci rapportaient notamment la présence de multiples fissures et dégâts des eaux. Des subventions exceptionnelles allouées à la rénovation du bâtiment avaient été débloquées en décembre 2018, mais la préfecture et la Mairie ont jugé la situation trop préoccupante, concernant la sécurité des enfants, pour que la classe se tienne dans l'établissement., afin de réaliser une expertise plus poussée sur le bâtiment. "À l'issue de celle-ci, nous communiquerons ensemble avec Madame le maire et nous prendrons les décisions pour trouver une solution plus perenne en fonction de cette réponse," analyse Jacky Crépin, inspecteur de l'académie de l’Oise.Par solutions "pérennes", les pouvoirs publics entendent"Il est préférable d'être installé inconfortablement un temps plutôt que d'encourir un risque," juge Jacky Crépin, assurant que l'amélioration de l'accueil des élèves et de leur sécurité est scruté de près par l'académie et l'équipe municipale. Contactée, la Mairie ne souhaite pas s'exprimer.