Oise : la garde à vue du président de l'ONG Ummah Charity levée

Hier soir, il disait avoir peur pour sa vie et celle de sa famille suite aux nombreuses menaces reçues depuis hier.



Je témoigne mon soutien à Brahim, à son épouse et ses enfants. Qu’Allah lui facilite cette épreuve difficile. pic.twitter.com/GWBSP9di2O — Billal RIGHI 🧕🏼 (@BillalRighi) October 17, 2020

J’ai du supprimer la cagnotte pour Brahim Chnina à la demande de son association qui craignait des pressions. Ça ne change rien à l’objectif de ce thread : montrer le véritable homme qu’est notre frère Brahim, loin du portrait que les semeurs de haines veulent peindre de lui. https://t.co/38NrfKZLIS — Billal RIGHI 🧕🏼 (@BillalRighi) October 17, 2020

[Mise à jour du 20/10/2020 : La garde à vue de Billal Righi a été levée lundi soir sans qu’aucune charge ne soit retenue contre le président de l’ONG Ummah Charity, a indiqué ce mardi le parquet de Senlis. L’homme avait été interpellé "à l'issue d'une perquisition dite "administrative" autorisée par le juge des libertés et de la détention spécialisé", a précisé le procureur Jean-Baptiste Bladier. Il ajoute que "le refus de l'intéressé de communiquer la clé de déchiffrement de ses ordinateurs et téléphones portables" a engendré son placement en garde à vue, mais que celle-ci n'a "jamais été motivée par un quelconque lien avec l'assassinat de feu Samuel Paty".]Billal Righi a été placé en garde à vue "à l'issue d'une perquisition dite "administrative" autorisée par le juge des libertés et de la détention spécialisé (Paris)", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Senlis, Jean-Baptiste Bladier, confirmant une information du Figaro Le motif est "le refus de l'intéressé de communiquer la clé de déchiffrement de ses ordinateurs et téléphones portables", a précisé le procureur.M. Righi avait annoncé samedi sur son compte Twitter avoir lancé une cagnotte de soutien au parent d'élève qui avait pris position contre Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie décapité vendredi pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet.Il avait également adressé son "soutien" à ce "frère" au "grand coeur", avant d'annoncer, toujours sur Twitter, avoir "dû supprimer la cagnotte" à la demande de l'association de cet homme "qui craignait des pressions".Fondée en 2010 et basée à Creil, Ummah Charity se présente comme une "organisation humanitaire française de solidarité internationale et de développement qui vise à alléger les souffrances des populations les plus démunies du monde".Des opérations de police sont menées depuis lundi matin et se poursuivront dans les prochains jours contre "des dizaines d'individus" de la mouvance islamiste, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.Ces opérations, décidées à la suite du Conseil de défense tenu dimanche, ne ciblent pas des individus "en lien forcément avec l'enquête" sur l'assassinat de Samuel Paty mais visent à "faire passer un message: (...) pas une minute de répit pour les ennemis de la République", a affirmé le ministre sur Europe 1.