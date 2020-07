Oise : des incendies à Saint-Just-en-Chaussée et à Creil

Deux feux se sont déclarés dans la matinée du 30 juillet à Saint-Just-en-Chaussée et à Creil. Les pompiers se sont rendus sur place.

Vendredi 30 juillet en milieu de matinée, les sapeurs pompiers de l'Oise ont été alertés du départ de deux incendies. Selon nos informations, l'un d'eux, a touché un bâtiment commercial de la commune de Saint-Just-en-Chaussée. Cette dernière est située au nord-est de Beauvais. L'autre incendie, s'est déclaré dans un appartement de la ville de Creil sur le Boulevard Jean Biondi. Les pompiers sont intervenus sur les coups de 9h45. Deux appartements et les combles de l'immeuble ont été impactés. Six victimes ont été légèrement blessées.Les causes des incendies demeurent inconnues.