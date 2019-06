Paré pour sa première saison en Ligue 2, le FC Chambly reprend l'entraînement

Un club qui se professionnalise

La préparation estivale du FC Chambly-Oise

Vendredi 28 juin : Valenciennes FC - FCCO au Stade du Hainaut

Mercredi 3 juillet : FCCO - UNFP au stade Pierre-Brisson de Beauvais (Oise)

Jeudi 4 au samedi 6 juillet : stage à Ouistreham (Calvados)

Lundi 8 juillet : Équipe de France U19 - FCCO à Clairefontaine (Yvelines)

Les joueurs du FC Chambly-Oise se retrouvent avec plaisir sur la pelouse du stade des Marais, jeudi 20 juin. Cette rentrée des classes est l'occasion de chacun raconter ses vacances - aux États-Unis, en Tanzanie - avant d'attaquer les choses sérieuses :Pour être fin prêts avant de découvrir cette avanture, les Camblysiens ont avancé de cinq jours leur reprise de cinq jours par rapport à la saison précédentes. Les hostilités débutent dès 9 heures avec un footing dans les bois, suivi par un travail musculaire et un parcours de remise en forme, avant de ne seulement toucher le ballon que dans l'après-midi. Les hommes de Bruno Luzi devront faire leurs preuvesorganisé pour la préparation estivale.C'est aussi - hasard du calendrier - contre Valenciennes que les Isariens débuteront leur première saison en Ligue 2, au stade Pierre-Brisson de Beauvais, un mois plus tard le 26 juillet. Côté effectifs, le FCCO se professionnalise : le club a recruté trois salariés, dont un community manager, et plusieurs joueurs dont Junior Tallo, attaquant ivoirien de 26 ans passé par le LOSC et l'Amiens SC.Pour la suite du mercato, le plus petit budget de Ligue 2 souhaite engager 5 à 6 renforts, et sera ainsi à l'affût des bonnes affaires, etTrès satisfait des recettes de la campagne d'abonnements (30 000 euros, un record), le club espère voir plus de 3 000 spectateurs à Beauvais chaque weekend.